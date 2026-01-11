Форма поиска по сайту

11 января, 19:21

Город

Около 145 тыс человек ликвидируют последствия снегопада в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 145 тысяч человек и более 15 тысяч единиц техники ведут работы по ликвидации последствий сильного снегопада в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Нарастили силы – всего на данный момент задействованы порядка 145 тысяч человек, это – сотрудники коммунальных служб, столичных инженерных, ресурсоснабжающих, строительных компаний, других предприятий и организаций", – поделился Бирюков.

По его словам, за прошедшие сутки прирост снега составил 2 сантиметра. К утру понедельника, 12 января, ожидается еще от 2 до 6 сантиметров.

"Всего в ближайшие дни, по уточненному прогнозу метеорологов, прирост снега может составить до 16 сантиметров. С начала снегопада в отдельных районах выпало до 46 сантиметров", – добавил заммэра.

Бирюков также подчеркнул, что сейчас улично-дорожная сеть расчищена от снега. Кроме того, повсеместно организованы мероприятия по вывозу сформированных снежных валов. Днем работы проводятся и на дворовых территориях.

Снег вывозится на спецплощадки и снегосплавы – этом сезоне в Москве работают более 50 стационарных снегосплавных пунктов, общая мощность которых позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки.

Специалисты также проводят работы по очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

В воскресенье, 11 января, в отдельных районах Москвы начался сильный снегопад. К среде, 14 января, может выпасть еще до 12 сантиметров снега.

В связи с этим Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 23:00 до 09:00 12 января.

При этом суточный рекорд количества осадков был обновлен в Москве 9 января. Тогда за сутки выпало 42% месячной нормы. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал прошедший снегопад рекордным за последние 56 лет.

Собянин поблагодарил городские службы за усиленную работу в новогодние дни

