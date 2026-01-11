Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января, 17:50

Транспорт

Росавиация предупредила о возможных задержках рейсов из-за снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Работа столичных аэропортов может быть скорректирована из-за непогоды, сообщает телеграм-канал Росавиации.

"С 21:00 до 08:00 по московскому времени 12 января в Москве ожидается прохождение фронта и увеличение снегопада до ливневого снега. Непогода может внести коррективы в работу воздушного транспорта", – говорится в сообщении.

Уточняется, что возможны корректировки в расписании полетов, также не исключены отмены рейсов.

В Росавиации подчеркнули, что данные меры связаны с необходимостью чисток взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек спецтехникой и обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями.

Кроме того, задействован дополнительный персонал. Все аэропортовые службы работают в усиленном режиме.

В воскресенье, 11 января, в отдельных районах Москвы начался сильный снегопад. Специалисты проводят непрерывные работы по погрузке и вывозу снежных валов. К среде, 14 января, может выпасть еще до 12 сантиметров снега.

Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 23:00 до 09:00 12 января.

Снежный циклон обрушится на Москву

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

Почему важно уметь говорить "спасибо"?

Благодарность настраивает человека на более конструктивную волну мышления и действий

Привычка говорить "спасибо" оказывает мощное позитивное влияние на здоровье

Читать
закрыть

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика