Росавиация предупредила о возможных задержках рейсов из-за снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Работа столичных аэропортов может быть скорректирована из-за непогоды, сообщает телеграм-канал Росавиации.

"С 21:00 до 08:00 по московскому времени 12 января в Москве ожидается прохождение фронта и увеличение снегопада до ливневого снега. Непогода может внести коррективы в работу воздушного транспорта", – говорится в сообщении.

Уточняется, что возможны корректировки в расписании полетов, также не исключены отмены рейсов.

В Росавиации подчеркнули, что данные меры связаны с необходимостью чисток взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек спецтехникой и обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями.

Кроме того, задействован дополнительный персонал. Все аэропортовые службы работают в усиленном режиме.

В воскресенье, 11 января, в отдельных районах Москвы начался сильный снегопад. Специалисты проводят непрерывные работы по погрузке и вывозу снежных валов. К среде, 14 января, может выпасть еще до 12 сантиметров снега.

Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 23:00 до 09:00 12 января.