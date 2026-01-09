Форма поиска по сайту

09 января, 16:53

Город

Системы отопления Москвы переведут в повышенный режим из-за похолодания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Системы отопления переведут в повышенный режим работы в Москве из-за ожидаемого резкого похолодания. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Со среды ожидаем понижение температуры до минус 20 градусов, а в отдельных местах – до минус 22. Поэтому системы обеспечения теплом, генерации тепловых ресурсов, подачи тепла плавно переходят на повышенные режимы", – отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что в городе были сформированы аварийные бригады энергетиков. Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха, а задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.

Регулирование отпуска тепла в столице обеспечивается за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

При этом корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме.

Вечером 8 января Москву накрыл снегопад. Прирост снега к утру 10 января может составить свыше 30 сантиметров.

За последние сутки в столице выпало более 60% месячной нормы осадков. В ликвидации последствий снегопада задействовали примерно 130 тысяч человек и свыше 15 тысяч единиц техники.

На фоне непогоды аэропортовые службы были переведены в усиленный режим работы. Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают выпускать и принимать самолеты.

Кроме того, из-за снегопада возможны и локальные корректировки работы наземного транспорта. В связи с этим пассажиров призвали быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

Грузовики застряли в снегу на Савеловском путепроводе

городпогодаЖКХ

