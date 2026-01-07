Форма поиска по сайту

07 января, 17:40

Общество
Синоптик Тишковец: в Москве на следующей неделе ожидаются 20-градусные морозы

Синоптик предупредил о 20-градусных морозах в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Похолодание до минус 20 градусов ожидается в Москве на следующей неделе, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он уточнил, что в понедельник, 12 января, температура в столице повысится за счет снежного теплого фронта. В этот день будет от минус 4 до плюс 1 градуса. Но затем, с 13-го числа, в регионе вновь похолодает и к середине недели температура днем упадет до минус 10 – минус 15 градусов.

"По ночам ударят обжигающие 20-градусные морозы", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Тишковец уже рассказывал, что на Крещение, 19 января, в столичном регионе ожидается температура до минус 30 градусов. В это же время в Москве и Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили о снегопаде и возможных заносах на дорогах.

обществопогодагород

