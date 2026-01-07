Москвичей предупредили о сильном ухудшении погоды 8 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снегопад и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в Москве с 8 января. Непогода продлится до утра 10-го числа, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Прирост снега составит более 30 сантиметров.

"Наиболее мощные осадки ожидаются ночью и днем 9 января. Городские службы работают в усиленном режиме. В цикличном режиме – каждые несколько часов – будут проводиться работы по сплошному механизированному прометанию с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В работах по уборке снега задействуют необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки. На круглосуточном дежурстве будут аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Кроме того, в Москве приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли.

На фоне прогнозируемого снегопада и усиления ветра горожанам рекомендовано оставлять свои автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, соблюдать внимательность на дорогах и не оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил о снежном армагеддоне в Московском регионе в пятницу, 9 января. В этот день в столице может выпасть до 30% месячной нормы осадков.

В связи с этим в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 8 января и до конца суток 9-го числа.

