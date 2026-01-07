Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 15:13

Общество

Москвичей предупредили о сильном ухудшении погоды 8 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снегопад и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в Москве с 8 января. Непогода продлится до утра 10-го числа, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Прирост снега составит более 30 сантиметров.

"Наиболее мощные осадки ожидаются ночью и днем 9 января. Городские службы работают в усиленном режиме. В цикличном режиме – каждые несколько часов – будут проводиться работы по сплошному механизированному прометанию с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В работах по уборке снега задействуют необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки. На круглосуточном дежурстве будут аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Кроме того, в Москве приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли.

На фоне прогнозируемого снегопада и усиления ветра горожанам рекомендовано оставлять свои автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, соблюдать внимательность на дорогах и не оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил о снежном армагеддоне в Московском регионе в пятницу, 9 января. В этот день в столице может выпасть до 30% месячной нормы осадков.

В связи с этим в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 8 января и до конца суток 9-го числа.

Москву к концу недели может существенно засыпать снегом

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика