В Ространснадзоре приступили к проверке авиакомпании Azur Air из‑за нарушений

Фото: depositphotos/nitinut380

Ространснадзор начал проверку авиакомпании Azur Air из‑за многочисленных нарушений, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Речь идет о систематических задержках рейсов и несоблюдении прав пассажиров, связанных в том числе с возвратом денег. Проверку назначили по требованию Генеральной прокуратуры.

Ведомство проверит, соблюдает ли авиакомпания федеральные авиационные правила и есть ли у нее системные проблемы, влияющие на безопасность полетов и качество обслуживания.

Инспекторы изучат технические и эксплуатационные документы, проверят квалификацию летного и технического персонала, состояние самолетов, а также проанализируют статистику рейсов за последнее время.

При этом на операционную деятельность авиакомпании проверка не повлияет. Перевозчик продолжает работать в обычном режиме и выполняет запланированные рейсы.

Проверка продлится до 5 марта. Если нарушения подтвердятся, к компании могут применить меры вплоть до ограничения действия сертификата эксплуатанта.

Ранее сообщалось, что около 300 российских туристов не могут покинуть Пхукет из-за технической неисправности самолета авиакомпании Azur Air.

По данным СМИ, рейс в Минеральные Воды должен был состояться 23 февраля в 21:45 по местному времени, однако у Boeing 767-300 выявили проблемы со стойкой шасси.

В результате вылет перенесли на 25 февраля. По данным авиакомпании Azur Air, которой принадлежит борт, пассажиров разместили в гостиницах Пхукета. Им также предоставили горячее питание и напитки.