Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале

Фото: телеграм-канал Baza

Вертолет Ми-8 вынужденно сел в Ямало-Ненецком автономном округе. Пассажиры и члены экипажа живы, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационную транспортную компанию "Ямал".

По ее данным, ЧП произошло утром 21 февраля при вылете из поселка Панаевск. Вертолет следовал в Яр-Сале. За людьми направился резервный борт из Салехарда.

Как уточнили в пресс-службе регионального Депздрава, пассажиры и экипаж получили медпомощь на месте. Врачи не выявили у них серьезных травм.

"Медицинская помощь оказана на месте: проведены осмотры", – говорится в сообщении.

По факту инцидента Уральская транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее вертолет пропал в Ромненском районе в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области. В этот момент на борту были двое сотрудников правоохранительных органов.

Спустя время спасатели нашли место крушения вертолета и тела трех погибших.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В Ромненском районе объявлен трехдневный траур.

