Пилот попал в реанимацию после жесткой посадки вертолета в Башкирии

Фото: телеграм-канал "Центральное МСУТ СКР"

Пилот находится в реанимации после жесткой посадки вертолета в Башкирии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

"Он в тяжелом состоянии", – уточнили в министерстве.

Следователи рассматривают две версии в качестве предварительных причин ЧП, сообщило Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК России. В их числе – техническая неисправность и ошибка пилота.

Борт Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку на частной вертолетной площадке в деревне Атаевка. В результате пострадал один человек. Следователи организовали проверку, также ЧП заинтересовались в прокуратуре.

