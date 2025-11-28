Самолет рейса Москва – Томск сел в Новосибирске из-за погодных условий

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолет рейса SU 1530 Москва – Томск совершил дополнительную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот".

Уточняется, что в Томске была временно закрыта на чистку взлетно-посадочная полоса. После дозаправки самолет вылетел из Новосибирска и прилетел в воздушную гавань Томска в 10:15 по местному времени (06:15 по Москве).

На время ожидания вылета пассажирам предоставили обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Вылет обратного рейса SU 1531 Томск – Москва планируется в 12:00 по местному времени (08:00 по Москве).

Ранее стойка шасси частично надломилась у самолета Ан-2 при посадке в архангельском аэропорту Васьково. На борту находились 12 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал, людей отправили домой.

Следователи начали проверку по факту жесткой посадки самолета. Сотрудники СК проводят мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося.