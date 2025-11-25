Рейс Москва – Улан-Удэ сел в аэропорту Иркутска из-за технической неисправности

Фото: depositphotos/Nordroden

Рейс SU 1454 Москва – Улан-Удэ совершил посадку в аэропорту Иркутска из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот".

Посадка была выполнена штатно в 04:16 по московскому времени. Из столицы был направлен резервный самолет, на котором пассажиры смогут продолжить полет до Улан-Удэ. Планируемое время вылета – после 17:00 по местному времени (12:00 по Москве).

Пассажирам будет предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ: размещение в гостинице, предоставление напитков и питания.

