21 ноября, 18:52

Шоу-бизнес

Самолет с Ургантом и Гудковым экстренно приземлился в Мюнхене

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/urgantcom

Самолет компании Air Serbia, на борту которого находились телеведущие Иван Ургант и Александр Гудков, совершил экстренную посадку в Мюнхене. Об этом стало известно из публикации первого в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Ургант прикрепил видео, где он вместе с Гудковым сидит в самолете, а за окном видны пожарные машины и автомобили службы безопасности. Ролик он подписал фразой: "Вчера по дороге в Мюнхен залетели".

По данным телеграм-канала SHOT, это произошло на рейсе, который следовал по маршруту Лондон – Белград. Предварительно, причиной посадки стало срабатывание датчика дыма в кабине экипажа.

После того как была проведена проверка и устранены неисправности, самолет продолжил путь. Через час он приземлился в Белграде.

Ранее пассажирский самолет Boeing 737-800, летевший из Ставрополя, штатно приземлился в Шереметьево после технических проблем с гидросистемой. Предварительно, на борту находились 150 человек.

В авиакомпании "Победа", которой принадлежит борт, уточнили, что посадка была не аварийной. Выяснялись все обстоятельства случившегося.

