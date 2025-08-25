Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Турции из-за проблем с двигателем

Фото: 123RF/wirestock

Самолет саудовской авиакомпании Flynas совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого Трабзона из-за проблем с двигателем. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

Авиалайнер должен был выполнить рейс из Трабзона в Джидду. В 22:49 по московскому времени, через 8 минут после вылета, экипаж самолета подал сигнал о чрезвычайной ситуации и совершил экстренную посадку в Трабзоне.

В министерстве уточнили, что посадка была благополучно выполнена в 23:18 по московскому времени. На борту самолета Airbus 320 находились 169 пассажиров и 8 членов экипажа. Их состояние не вызывает опасений врачей.

Ранее лайнер авиакомпании VietJet, вылетевший в Нячанг, вскоре после взлета вернулся обратно в столицу Казахстана. По данным Flightradar, Airbus A330, выполнявший рейс Астана – Нячанг, достиг Караганды, сделал несколько кругов над городом и затем вернулся в аэропорт вылета.

В пресс-службе аэропорта заявили, что такое решение было принято командиром экипажа в соответствии с авиационными нормами и в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.