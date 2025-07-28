Пассажирский самолет Embraer 190 приземлился в Махачкале после сигнала бедствия

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Российский пассажирский самолет Embraer 190, следовавший из Ижевска в Махачкалу, подал сигнал бедствия над акваторией Каспийского моря, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на авиационные службы.

Во время подачи сигнала самолет находился над полуостровом Бузачи в Казахстане. Предположительно, пилот направил его в сторону города Актау, постепенно сбавляя высоту.

Согласно последним данным сервиса Flightradar24, самолет приземлился в Махачкале в 00:45 по московскому времени. По предварительной информации, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее летевший в Анталью самолет развернулся обратно в Москву. По данным сервиса Flightradar24, проблема была обнаружена после взлета воздушного судна, затем самолет около часа вырабатывал топливо.