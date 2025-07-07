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07 июля, 14:59

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ТАСС: самолет рейса Москва – Анталья возвращается в аэропорт вылета из-за неполадки

Летевший в Анталью самолет развернулся обратно в Москву – СМИ

Фото: depositphotos/nitinut380

Самолет Airbus A321, который совершал рейс Москва – Анталья, возвращается в аэропорт вылета из-за возможной неполадки, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

По данным портала Flightradar, проблему обнаружили после взлета воздушного судна, затем самолет около часа вырабатывал топливо. В настоящее время борт готовится к посадке.

Ранее летевший из Москвы самолет не смог приземлиться в аэропорту Тюмени из-за лисы. Инцидент произошел во время захода на посадку.

Лайнер авиаперевозчика "Аэрофлот" отправился по указанию диспетчера на второй круг из-за вышедшего на взлетно-посадочную полосу животного. После этого воздушное судно приземлилось в штатном режиме. Местная прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего.

Росавиация сообщила о стабильной работе всех аэропортов страны

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