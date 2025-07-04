Самолет в Тюмени не смог приземлиться из-за лисы

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Летевшее из Москвы воздушное судно не смогло приземлиться в аэропорту Тюмени из-за лисы. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 4 июля в 14:50 по местному времени (12:50 по московскому. – Прим. ред.) во время захода самолета на посадку. Лайнер, который принадлежит авиакомпании "Аэрофлот", отправился по указанию диспетчера на второй круг из-за вышедшей на взлетно-посадочную полосу (ВПП) лисы.

В результате самолет приземлился в штатном режиме в 15:08 по местному времени (13:08 по московскому. – Прим. ред.). Прокуратура начала по факту произошедшего проверку.

Ранее ведомство организовало проверку после столкновения телетрапа с самолетом во Внуково. По предварительным данным, левый двигатель борта был поврежден. Прокуратура даст оценку действиям работников аэропорта, а также при наличии оснований примет меры.

