В Калифорнии самолет столкнулся с дроном при тушении пожаров

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Пожарный самолет столкнулся с дроном при тушении возгораний в штате Калифорния, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на сайте.

Как утверждает ведомство, инцидент произошел в районе Палисейдс в округе Лос-Анджелес. Из-за столкновения самолета с беспилотником введены временные ограничения на полеты в округе.

Самолет смог приземлиться, FAA проведет расследование, указано в заявлении. При этом американское издание War Zone, ссылаясь на пожарных, написало, что в результате столкновения борт Canadair CL-415 Super Scooper вышел из строя.

Пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. В Лос-Анджелесе более 10 тысяч строений оказались уничтожены, а 370 тысяч человек остались без электричества. Судмедэксперты подтвердили гибель 10 человек.

Ущерб от природных пожаров может составить порядка 150 миллиардов долларов, уточнил представитель сервиса по наблюдению за погодой AccuWeather Билл Уэйделл.