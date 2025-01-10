Байден предложил Харрис "жечь" во время брифинга о пожарах в Лос-Анджелесе

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Президент США Джо Байден призвал вице-президента Камалу Харрис "жечь", передавая ей слово во время брифинга, на котором обсуждались серьезные пожары, охватившие Лос-Анджелес.

"Госпожа вице-президент (Харрис. – Прим. ред.), я знаю, что вас это (пожары. – Прим. ред.) задело напрямую, так что жгите <...> Не хотел каламбурить", – приводит слова американского лидера РИА Новости.

Однако Харрис отреагировала на его комментарий спокойно, продолжив говорить о проблеме.

По данным западных СМИ, дом американского вице-президента в Лос-Анджелесе оказался в зоне эвакуации на фоне лесных пожаров одновременно с недвижимостью других местных жителей.

Ранее, комментируя происходящее, Харрис заявила, что некоторые пострадавшие в пожарах жители Лос-Анджелеса могут столкнуться с трудностями при получении страховых выплат. По данным местных властей, с 2020 по 2022 год страховые фирмы отказались продлевать полисы для 2,8 миллиона домовладельцев в штате. Из них 531 тысяча проживает в округе Лос-Анджелес. Вице-президент назвала это обстоятельство серьезной проблемой.

Пожары начались в Калифорнии 7 января. В штате действует режим масштабного бедствия. Почти 370 тысяч человек остались без электричества. По последним данным, число жертв пожаров увеличилось до десяти.

Но фоне возгораний в городе закрыты школы, колледжи и офисы. Запах гари чувствуется в Беверли-Хиллз, над всем городом висит густой дым, а сильный ветер разносит по окрестностям пепел.