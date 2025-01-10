Канада направит в Калифорнию для борьбы с огнем 250 пожарных

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Власти Канады направят 250 пожарных и авиацию для помощи в тушении огня в американском штате Калифорния. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо в соцсети X.

"250 пожарных готовы к отправке", – написал он.

Трюдо добавил, что в США также будет направлена пожарная авиация, а впоследствии в район стихийного бедствия могут быть направлены и военные.

Природные пожары охватили Калифорнию 7 января. Огонь распространился как минимум на 11 тысяч гектаров. Из-за стихийного бедствия президент США Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия. По данным СМИ, погибли пять человек. Кроме того, из-за пожаров почти 370 тысяч человек остались без электричества.

Одна из жительниц Лос-Анджелеса отмечала, что в городе закрыты школы, колледжи и офисы. По ее словам, запах гари чувствуется в Беверли-Хиллз, над всем городом висит густой дым, а сильный ветер разносит по окрестностям пепел.

