Дом Хантера Байдена полностью сгорел в пожаре в Калифорнии

Фото: ТАСС/АР/Jae C. Hong

В Малибу штата Калифорния сгорел дом Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена. Об этом пишет The Daily Mail.

Журналисты опубликовали фото с, как утверждается, остатками недвижимости сына Байдена, на которых видны лишь две дымовые трубы. Он арендовал уничтоженное строение за 20 тысяч долларов в месяц. Соседний дом, который использовался службой безопасности, также сгорел.

Пожар ранее уничтожил один из домов американской телеведущей Пэрис Хилтон. Кроме того, сгорели дома актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди и Анны Фэрис.

Из-за пожаров эвакуировался российский певец Алексей Воробьев. Он покинул дом вместе со своим щенком корги.

Общая площадь возгораний в Лос-Анджелесе составила почти 11 тысяч гектаров. В огне уничтожены более тысячи строений, известно о пяти погибших. Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии и распорядился выделить федеральную помощь для пострадавших из Лос-Анджелеса.

Комментируя события, сын избранного президента США Дональда Трампа заявил о связи возгораний с отправкой пожарного оборудования на территорию Украины.

