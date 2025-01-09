Байден отменил поездку в Италию из-за пожаров в Калифорнии

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Действующий президент США Джо Байден отменил свой визит в Италию из-за пожаров в Калифорнии. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает ТАСС.

"После возвращения сегодня вечером из Лос-Анджелеса, где он ранее сегодня встретился с полицией, пожарными и сотрудниками экстренных служб, которые борются с историческими пожарами, бушующими в этом районе, и после введения режима бедствия в Калифорнии президент Байден принял решение отметить предстоящую поездку в Италию", – указано в документе.

В Белом доме подчеркнули, что Байден продолжит направлять все ресурсы федерального уровня на борьбу с последствиями пожаров.

Согласно данным пожарной службы Калифорнии, общая площадь пожаров в Лос-Анджелесе составляет почти 11 тысяч гектаров. Огонь уже уничтожил более тысячи строений, сообщается о гибели как минимум 5 человек.

По данным СМИ, в пожаре полностью сгорел дом американской телеведущей Пэрис Хилтон. Модель не проживала в том доме на постоянной основе, он был лишь одним из принадлежащих ей объектов недвижимости.