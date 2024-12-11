Новости мира: площадь лесного пожара рядом с Малибу приближается к тысяче гектаров

Крупный лесной пожар бушует недалеко от города Малибу в Калифорнии. Его площадь приближается к тысяче гектаров. Ситуацию осложняет сильный ветер и критически низкая влажность. Спасатели борются с огнем в круглосуточном режиме, привлечена авиация. Местные власти объявили эвакуацию по меньшей мере для 18 тысяч человек. Занятия в университетах региона отменены.

Британский премьер Кир Стармер посетил базу королевских ВВС на Кипре, откуда англичане помогают Израилю бомбить сектор Газа. Стармер отметил, что для него этот визит – личный долг, и выразил благодарность военнослужащим. При этом политик попросил офицеров и солдат публично не распространяться о целях и задачах, которые поставлены перед ними на острове.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.