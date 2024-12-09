Производственное здание загорелось на востоке Москвы

Пожар начался в производственном здании, расположенном на востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по столице.

Речь идет о строении, которое находится на улице Буракова. Возгорание произошло в малярном цехе и покрасочной камере, которые расположены на первом этаже здания.

В свою очередь, по данным оперативных служб, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Общая площадь горящего здания составляет 4,5 тысячи квадратных метров, при этом огонь уже охватил 150 "квадратов" и продолжает распространяться. Из здания идет густой черный дым.

Утром в воскресенье, 8 декабря, пожар произошел в 17-этажном жилом доме, расположенном на улице Новаторов в Москве. Возгорание началось в одной из квартир на 13-м этаже здания. В результате инцидента никто не пострадал. К тушению привлекли 40 человек и 11 единиц техники.