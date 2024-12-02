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02 декабря, 19:40

Происшествия

Пожар на улице Василия Ланового в Москве ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Пожар, возникший на первом этаже строящегося здания на улице Василия Ланового в Москве, удалось ликвидировать, сообщила пресс-служба управления МЧС России по столице.

О возгорании стало известно 2 декабря. По предварительным данным, на первом этаже здания загорелись стройматериалы.

Спустя время пожарным удалось локализовать огонь. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек, которые находились на вышерасположенных этажах строящегося здания.

Вместе с тем в результате возгорания пострадали 4 человека. Огонь успел распространиться на 150 квадратных метров.

Четыре человека пострадали при пожаре в строящемся ЖК на западе Москвы

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