Пожар на улице Василия Ланового в Москве ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Пожар, возникший на первом этаже строящегося здания на улице Василия Ланового в Москве, удалось ликвидировать, сообщила пресс-служба управления МЧС России по столице.

О возгорании стало известно 2 декабря. По предварительным данным, на первом этаже здания загорелись стройматериалы.

Спустя время пожарным удалось локализовать огонь. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек, которые находились на вышерасположенных этажах строящегося здания.

Вместе с тем в результате возгорания пострадали 4 человека. Огонь успел распространиться на 150 квадратных метров.