02 декабря, 19:40Происшествия
Пожар на улице Василия Ланового в Москве ликвидирован
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Пожар, возникший на первом этаже строящегося здания на улице Василия Ланового в Москве, удалось ликвидировать, сообщила пресс-служба управления МЧС России по столице.
О возгорании стало известно 2 декабря. По предварительным данным, на первом этаже здания загорелись стройматериалы.
Спустя время пожарным удалось локализовать огонь. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек, которые находились на вышерасположенных этажах строящегося здания.
Вместе с тем в результате возгорания пострадали 4 человека. Огонь успел распространиться на 150 квадратных метров.
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