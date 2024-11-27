Пожар на юге Москвы ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

На юге Москвы ликвидирован пожар в двухэтажном административном здании, передает столичное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Никто в результате произошедшего не пострадал. В ликвидации возгорания были задействованы 29 человек личного состава и 8 единиц техники.

В свою очередь, в телеграм-канале прокуратуры Москвы добавили, что проконтролируют выяснение всех обстоятельств и причин пожара здании в 4-м Верхнем Михайловском проезде.

О возгорании в общежитии на юге Москвы стало известно вечером 27 ноября. По данным СМИ, открытое горение наблюдалось в двух окнах двухэтажного здания. Огонь также распространялся на крышу.

