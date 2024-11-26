Пожар в центре Москвы полностью потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в центре Москвы, передает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в министерстве, горело кухонное оборудование и межэтажное перекрытие. При этом обошлось без пострадавших.

Огонь вспыхнул на первом этаже в жилом здании на Страстном бульваре утром 26 ноября. Во время тушения специалисты вскрыли перекрытия, чтобы исключить тление или повторное возгорание. Данное помещение находится возле станции метро "Чеховская", в нем расположены рестораны и бары.

Ранее при пожаре, произошедшем в квартире на 6-м этаже жилого дома на севере Москвы, погиб один человек. Причиной ЧП стало загорание вещей в прихожей и обшивки двери. Тело было обнаружено при тушении. Само возгорание было ликвидировано на площади 2 квадратных метра.