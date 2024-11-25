Открытое горение ликвидировано в подмосковном Жуковском

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в подмосковном Жуковском по улице Осипенко в доме 5, ранее там был локализован пожар на 55 "квадратах". Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что изначально возгорание охватило балкон на 12-м этаже. Позже пожар перекинулся на квартиры на 12-м и 13-м этажах.

Сотрудники экстренной службы спасли 6 человек. Еще 33 человека, проживающих в доме, эвакуировались самостоятельно. В их числе 4 ребенка, уточнило министерство.

Возгорание тушат 26 специалистов и 7 единиц техники.

Днем 24 ноября в Барнауле загорелся склад на площади 6 тысяч квадратных метров. На месте случившегося были задействованы 106 специалистов и 31 единица техники. Кроме того, к тушению огня привлекали пожарный поезд.

Спустя несколько часов пожарные локализовали открытое горение на складе. Прокуратура Алтайского края взяла на контроль выяснение обстоятельств возгорания на складе, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В настоящий момент пожар на складе в Барнауле потушен.