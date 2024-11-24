Локализовано открытое горение на складе с автомобильной резиной в Барнауле

Видео: телеграм-канал МЧС России

В Барнауле локализовано открытое горение на складе с автомобильной резиной и емкостями, где хранилась легковоспламеняющаяся жидкость. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Прокуратура Алтайского края взяла на контроль выяснение обстоятельств возгорания на складе и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

Склад загорелся на площади 6 тысяч квадратных метров днем 24 ноября. На месте случившегося задействованы 106 специалистов и 31 единица техники. Кроме того, к тушению огня привлечен пожарный поезд.

До этого пожар произошел в гостиничном комплексе в подмосковном Дорохове. Огонь охватывал 600 квадратных метров территории оздоровительного комплекса "Лес арт резорт".

Возгорание удалось полностью потушить ближе к концу дня. На месте работали более 30 специалистов и 8 единиц техники.

