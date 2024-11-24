24 ноября, 14:59 (обновлено 24.11.2024 15:03)Происшествия
Локализовано открытое горение на складе с автомобильной резиной в Барнауле
Прокуратура Алтайского края взяла на контроль выяснение обстоятельств возгорания на складе и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, о чем сообщила пресс-служба ведомства.
Склад загорелся на площади 6 тысяч квадратных метров днем 24 ноября. На месте случившегося задействованы 106 специалистов и 31 единица техники. Кроме того, к тушению огня привлечен пожарный поезд.
До этого пожар произошел в гостиничном комплексе в подмосковном Дорохове. Огонь охватывал 600 квадратных метров территории оздоровительного комплекса "Лес арт резорт".
Возгорание удалось полностью потушить ближе к концу дня. На месте работали более 30 специалистов и 8 единиц техники.
Пожар в здании общежития ветеринарной академии на Ташкентской улице потушили