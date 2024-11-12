При пожаре в Ростовской области погибли шесть человек

Фото: МЧС России

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, огонь разгорелся в хуторе Страхове в жилом доме на площади 100 квадратных метров.

В МЧС добавили, что пожар был полностью ликвидирован в 05:25 по московскому времени. К тушению пожара были привлечены 11 человек личного состава и 4 единицы техники.

Ранее возгорание произошло в административном здании на западе Москвы. В результате огонь удалось ликвидировать на площади в 200 квадратных метров. В результате никто не пострадал.

До этого на Варшавском шоссе в Москве загорелся мебельный магазин. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров, но сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар.

