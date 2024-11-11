Пожар произошел в административном здании на западе Москвы

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Возгорание площадью 200 "квадратов" произошло в административном здании на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, огонь уже полностью ликвидирован. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее хлопок с последующим пожаром произошел в пятиэтажке на Карельском бульваре, доме 23, корпусе 2. Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Произошло обрушение межкомнатных перегородок.

При взрыве пострадали семь человек – трое взрослых и четверо детей. Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами провели осмотр места происшествия.