Взрыв газа не был причиной ЧП в жилом доме на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Взрыв бытового газа не был причиной ЧП в жилом доме на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

На месте работают следователи, которые выясняют, почему произошел хлопок с пожаром.

"Причина хлопка не газ", – говорится в сообщении.

Хлопок с последующим пожаром произошел в пятиэтажке на Карельском бульваре 23, корпусе 2. Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Произошло обрушение межкомнатных перегородок.

При взрыве пострадали семь человек – трое взрослых и четверо детей. Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.

Движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная перекрыто. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров.