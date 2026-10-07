Мать в Германии 7 месяцев держит младенца вертикально из-за риска остановки дыхания

Фото: 123RF.com/deagreez

Жительница Германии по имени Линда уже 7 месяцев почти постоянно держит своего младшего сына вертикально, чтобы не допустить блокировки дыхательных путей. Об этом сообщает HLN.

Мать заметила, что с мальчиком что-то не так, сразу после его рождения. Когда младенец оказывался на пеленальном столике, он паниковал: беспокойно дрыгал ногами, широко открывал глаза и издавал тревожный хрипящий звук. Врачи поначалу связывали это с адаптацией после родов, однако Линда решила проверить свои опасения и сама приобрела аппарат для контроля сердечного ритма и уровня кислорода.

Прибор сработал посреди ночи через 10 дней после рождения ребенка. Линда взяла сына и подула ему в лицо, чтобы вызвать рефлекторную реакцию. Сначала ребенок не реагировал и только со второй попытки заплакал и пришел в себя.

Возможное объяснение появилось после тщательного обследования дыхательных путей: основание языка в глубине горла оказалось необычно толстым и затвердевшим. Это задняя часть языка, которая крепится к нижней челюсти и дну полости рта и не может двигаться. У ребенка на спине эта ткань западает назад и перекрывает дыхание.

В больнице медики пытались поддерживать дыхание с помощью маски и трубки в горле, но ребенок переносил это крайне плохо. Отчаявшись, родители отказались от данных приспособлений, включая зонд для кормления. Решение было крайне тяжелым: медики настойчиво предупреждали, что это может привести к фатальным последствиям.

В поисках ответов Линда опубликовала видео в соцсетях, рассчитывая найти людей с похожей проблемой. Одна из подписчиц вывела ее на Маргит Бахер – ортодонта из больницы в немецком Тюбингене. Бахер участвовала в разработке так называемой тюбингенской дыхательной пластины: специальной накладки для рта с удлинителем, которая не позволяет языку западать назад. Ее успешно применяют при некоторых врожденных аномалиях для поддержания дыхательных путей, но пока неизвестно, станет ли она долгосрочным решением для сына Линды.

Однако мать уже замечает небольшие улучшения. Сын ползает, подтягивается и встает, а также лучше спит, пока находится в приподнятом положении.

Ранее хирурги Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины успешно прооперировали мужчину, у которого был рак молочной железы. Заведующий отделением опухолей молочной железы центра Олег Терешин отметил: независимо от пола об онкологии могут говорить изменение формы органа, появление уплотнения, изменения кожи и выделения из соска. По его словам, заболевание, обнаруженное на ранней стадии, хорошо поддается лечению.

