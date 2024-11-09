09 ноября, 21:18Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Москве возросло до 7
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Москве возросло до семи человек, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Москве.
Ранения получили трое взрослых и четверо детей. По факту инцидента следствие организовало проверку. Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.
Движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная перекрыто.
Хлопок газа с последующим пожаром произошел в пятиэтажке на Карельском бульваре 23, корпусе 2.
Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Произошло обрушение межкомнатных перегородок.
На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров.
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