Режим ЧС введен в Пятигорске после взрыва газа в жилом доме

Фото: телеграм-канал "112"

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Пятигорске после взрыва газа в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате пострадали 22 квартиры, 7 нежилых помещений и 9 автомобилей.

"Под контролем и при участии сотрудников МЧС допустили жителей в квартиры, чтобы они могли забрать необходимые вещи и документы. Специализированная лаборатория проведет обследование конструктивов дома для оценки безопасности проживания в нем", – уточнил глава города.

Кроме того, были сформированы места для временного размещения жителей.

О пожаре и хлопке газа стало известно 9 ноября. Представители МЧС выяснили, что хлопок газа, за которым последовал пожар, произошел в квартире, расположенной на четвертом этаже. В результате случившегося погиб один человек, еще трое пострадали.

Спасатели эвакуировали из дома 10 человек, а затем сумели ликвидировать открытое горение.

Позднее пожар был потушен полностью. Огонь распространился на 50 квадратных метров.

