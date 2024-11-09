09 ноября, 13:40Происшествия
Режим ЧС введен в Пятигорске после взрыва газа в жилом доме
Фото: телеграм-канал "112"
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Пятигорске после взрыва газа в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате пострадали 22 квартиры, 7 нежилых помещений и 9 автомобилей.
"Под контролем и при участии сотрудников МЧС допустили жителей в квартиры, чтобы они могли забрать необходимые вещи и документы. Специализированная лаборатория проведет обследование конструктивов дома для оценки безопасности проживания в нем", – уточнил глава города.
Кроме того, были сформированы места для временного размещения жителей.
О пожаре и хлопке газа стало известно 9 ноября. Представители МЧС выяснили, что хлопок газа, за которым последовал пожар, произошел в квартире, расположенной на четвертом этаже. В результате случившегося погиб один человек, еще трое пострадали.
Спасатели эвакуировали из дома 10 человек, а затем сумели ликвидировать открытое горение.
Позднее пожар был потушен полностью. Огонь распространился на 50 квадратных метров.
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