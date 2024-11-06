Один человек погиб в результате взрыва газа и пожара в Нововоронеже

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при пожаре в девятиэтажке в городе Нововоронеж Воронежской области. Предварительно, причиной возгорания стал взрыв бытового газа. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожар начался в одной из квартир на втором этаже. В итоге огнем были повреждены еще две квартиры.

Прибывшие на месте сотрудники МЧС на спасустройствах эвакуировали из дома 32 человека, включая одного ребенка. Тело погибшего обнаружили при тушении огня, его личность устанавливается. Кроме того, в результате инцидента травмы получил 15-летний подросток.

Всего на месте работают 48 специалистов и 16 единиц техники.

Ранее стало известно, что бывший первый заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков трагически погиб при пожаре, возникшем в результате неосторожного обращения с огнем в камине. В момент ЧП вместе с Шеденковым в доме находилась его знакомая, которой удалось спастись.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Согласно предварительной версии следствия, Шеденков зажег камин и отправился спать. В этот момент произошло возгорание.