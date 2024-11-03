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03 ноября, 17:52

Происшествия

Пожарные ликвидируют возгорание на площади 100 "квадратов" в храме в Красноярском крае

Фото: 123RF/tayo76

Сотрудники пожарной службы ликвидируют пожар на 100 квадратных метрах в здании храма, расположенном в населенном пункте Кедровый в Красноярском крае. Об этом сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале.

Пожар в храме локализован. На месте происшествия сейчас работают 9 огнеборцев и 2 единицы техники МЧС, уточнило ведомство.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в цеху по производству пластиковых окон, расположенном на Станционной улице в Подольске. Площадь возгорания составила 1 400 квадратных метров. К прибытию спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

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