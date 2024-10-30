Пожар в подмосковном Долгопрудном ликвидирован на 1 300 "квадратах"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в подмосковном Долгопрудном полностью ликвидирован на площади 1 300 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло 29 октября. Изначально огонь охватывал помещения склада на площади 1 200 "квадратов". Позже он перекинулся на соседнюю постройку, однако был локализован на площади 1 300 "квадратов".

Тушение осложнялось сильным задымлением и высокой нагрузкой. Позже стало известно об одном погибшем. Его тело обнаружили при разборе завалов.

Ранее сотрудники МЧС сумели ликвидировать пожар на Волоколамском шоссе в Москве, где загорелись бытовки, который произошел вечером 28 октября. Изначально площадь, охваченная огнем, составила 150 квадратных метров, однако впоследствии она увеличилась до 200 "квадратов".