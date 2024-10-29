Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном локализован на площади 1 300 квадратных метров, заявили в телеграм-канале МЧС РФ.

Пожар в Долгопрудном начался 29 октября. Изначально огонь охватывал помещения склада на площади в 1 200 квадратных метров. Позже пожар перекинулся на соседнюю постройку.

В настоящее время тушение осложняется сильным задымлением и высокой нагрузкой. При этом информации о пострадавших не поступало.

