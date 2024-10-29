29 октября, 15:29Происшествия
Склад загорелся в подмосковном Долгопрудном
По данным ведомства, в настоящее время горит хранилище с удобрениями. Пожарным приходится работать при сильном задымлении и высокой нагрузке.
В МЧС подчеркнули, что сейчас с пламенем борются более 60 специалистов и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее пожарным удалось ликвидировать возгорание на Волоколамском шоссе в Москве, где загорелись бытовки. О пожаре на строительной площадке стало известно вечером 28 октября. Изначально площадь возгорания составила 150 квадратных метров, однако впоследствии она увеличилась до 200 "квадратов".
Бытовки загорелись на стройплощадке в Москве