Склад загорелся в подмосковном Долгопрудном

В подмосковном Долгопрудном загорелось здание склада на площади 1 200 "квадратов", передает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, в настоящее время горит хранилище с удобрениями. Пожарным приходится работать при сильном задымлении и высокой нагрузке.

В МЧС подчеркнули, что сейчас с пламенем борются более 60 специалистов и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожарным удалось ликвидировать возгорание на Волоколамском шоссе в Москве, где загорелись бытовки. О пожаре на строительной площадке стало известно вечером 28 октября. Изначально площадь возгорания составила 150 квадратных метров, однако впоследствии она увеличилась до 200 "квадратов".