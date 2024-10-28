Возгорание 12 бытовок произошло на стройплощадке на Волоколамском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар начался на строительной площадке на Волоколамском шоссе. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"На Волоколамском шоссе на строительной площадке горят 12 бытовок на 150 квадратах", – указано в сообщении.



Сотрудники МЧС России также вынесли из соседних бытовок 10 газовых и 3 кислородных баллонов.

До этого пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее на складе в подмосковной Балашихе в микрорайоне Салтыковка. По уточненным данным, площадь пожара составила 625 квадратных метров.

В результате произошедшего пострадавших не было. К тушению привлекали 30 пожарных и 6 единиц техники.