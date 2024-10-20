Сталинская высотка загорелась на Красных воротах в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар вспыхнул в одной из семи сталинских высоток, расположенной на Красных воротах в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

ЧП произошло на улице Садовая-Спасская, 21/1. К дому прибыли оперативные службы и потушили открытое горение. Огонь полыхал в 10-этажной части здания.

По предварительным данным, происходило загорание обрешетника кровли в чердачном помещении. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет.

Здание было построено в 1947–1953 годах. Центральный корпус предназначался для размещения правительственных учреждений, а в боковых были устроены 276 квартир. Сейчас в центральной части здания находится офис РЖД, в других корпусах – жилые квартиры.

Ранее пожар произошел в частном доме на Дорожной улице в ТиНАО. На площади 100 квадратных метров горит кровля. Огонь локализован. Работы по полной ликвидации продолжаются.

На месте работают 24 специалиста и 4 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.