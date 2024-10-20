Кровля частного дома загорелась в ТиНАО на площади 100 квадратных метров

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар произошел в частном доме на Дорожной улице в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

На площади 100 квадратных метров горит кровля. Огонь локализован. Работы по полной ликвидации продолжаются.

На месте работают 24 специалиста и 4 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Тульской области загореля частный дом. В реузльтате пожара погибли трое детей 8, 3 и 4 лет. В момент возгорания родителей не было дома.

Установлено, что жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Открытое горение удалось ликвидировать на 48 квадратных метрах.