Пожар в Калининградской области локализован на 5 000 "квадратах"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в ангаре строящегося завода по производству картофеля фри в Калининградской области локализован на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Огонь повредил девять ангаров. Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время сотрудники ведомства проливают горящие очаги внутренней обшивки на площади 1,5 тысячи "квадратов".

О возгорании ангара строящегося завода в Черняховске Калининградской области стало известно 18 октября около 17:00 по местному времени.

Территория, где произошло возгорание, оцеплена. До полной ликвидации пожара выставлены наряды полиции для охраны общественного порядка.

В свою очередь, прокуратура Калининградской области контролирует установление обстоятельств пожара на территории предприятия. Причины возгорания специалисты установят по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте ЧП находится прокурор Черняховска Максим Потапов.