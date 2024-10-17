Пожар произошел в одном из торговых центров в Королеве

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Пожар произошел в торговом центре в подмосковном Королеве. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

На место происшествия прибыли пожарные и спасатели. К текущему моменту огнеборцам уже удалось локализовать возгорание на площади около 50 квадратных метров.

"В 10:15 объявлена локализация на площади 47 квадратных метров", – уточнил агентству представитель экстренных служб.

Ранее в Краснодаре на площади в 300 квадратных метров загорелась кровля жилого дома. Пожарные спасли из огня 24 человека, еще 63 были эвакуированы.

До этого три частных дома загорелись на общей площади 1 000 квадратных метров в поселке Супсех в Анапе. Спустя некоторое время пожарные ликвидировали открытое горение. Тогда обошлось без пострадавших.

