08 октября, 22:35Происшествия
Концертный зал загорелся в Самаре на площади 50 "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар начался в концертном зале в Самаре на площади 50 квадратных метров. В результате произошедшего пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"Горит чердачное помещение и второй этаж зала на 50 "квадратах". На момент пожара концертный зал не работал", – говорится в сообщении.
На месте ЧП задействованы 67 специалистов и 20 единиц техники.
Ранее пожар произошел в ЖК "Селигер Сити". Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать горение и спасти семерых жильцов, в том числе ребенка. В результате происшествия погиб один человек.
По данным следствия, пожар начался после "самопроизвольного хлопка газовых баллонов" в одной из квартир. Предварительно, эти баллоны использовались для монтажа натяжного потолка. СК завел дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
"Безопасный город": СК завел дело после пожара в ЖК "Селигер Сити"