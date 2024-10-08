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08 октября, 22:35

Происшествия

Концертный зал загорелся в Самаре на площади 50 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар начался в концертном зале в Самаре на площади 50 квадратных метров. В результате произошедшего пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Горит чердачное помещение и второй этаж зала на 50 "квадратах". На момент пожара концертный зал не работал", – говорится в сообщении.

На месте ЧП задействованы 67 специалистов и 20 единиц техники.

Ранее пожар произошел в ЖК "Селигер Сити". Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать горение и спасти семерых жильцов, в том числе ребенка. В результате происшествия погиб один человек.

По данным следствия, пожар начался после "самопроизвольного хлопка газовых баллонов" в одной из квартир. Предварительно, эти баллоны использовались для монтажа натяжного потолка. СК завел дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"Безопасный город": СК завел дело после пожара в ЖК "Селигер Сити"

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