Пожар произошел в ЖК "Селигер Сити" в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Возгорание произошло в жилом комплексе "Селигер Сити" в Москве. Из-за пожара перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14, корпуса 8, до дома 14, корпуса 3, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают оперативные городские службы. Обстоятельства пожара и информация о возможных пострадавших устанавливаются.

В свою очередь, в МЧС РФ сообщили, что огонь охватил квартиры с 5-го по 8-й этаж в жилом доме. Пожарным удалось спасти 7 жильцов, в том числе ребенка. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее один человек погиб во время пожара в жилом доме по Талдомской улице на севере Москвы. Возгорание вещей и мебели произошло в квартире на втором этаже 17-этажного дома.

Еще одно возгорание произошло до этого на складе с автозапчастями на улице Горбунова. Спустя некоторое время огнеборцам удалось полностью потушить пожар. В результате произошедшего никто не пострадал.