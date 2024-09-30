Гостиница загорелась в городе Хасавюрте в Дагестане

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупный пожар площадью 625 "квадратов" произошел на мансардном этаже гостиницы в городе Хасавюрте в Дагестане, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, на месте работают 42 специалиста и 11 единиц техники МЧС. Пожарным уже удалось ликвидировать открытое горение.

В МЧС подчеркнули, что в результате возгорания никто не пострадал. Из здания самостоятельно вышли восемь человек.

Ранее административное здание загорелось в Барнауле на площади 1 тысячи квадратных метров. Огонь начал распространяться по 6-этажному зданию. Позже площадь увеличилась до 6,8 тысячи квадратных метров.

Пожарные препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами. Специалистам также удалось спасти человека. На месте происшествия работают 68 сотрудников МЧС и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.