Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 17:24

Происшествия

Площадь пожара на свалке в Нижегородской области увеличилась до 10 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара, который вспыхнул на свалке в Нижегородской области, увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Полигон твердых бытовых отходов загорелся близ деревни Лазарево. Изначально площадь пожара составляла 1 000 квадратных метров.

По данным регионального правительства, там работают силы МЧС РФ и богородская пожарная охрана, также на месте находится глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков и профильные специалисты регионального Минэкологии и Минлеса.

Ранее административное здание загорелось в Барнауле на площади 1 тысячи квадратных метров. Огонь начал распространяться по 6-этажному зданию. Позже площадь увеличилась до 6 тысяч квадратных метров.

Как объяснили в МЧС, пожарные препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами. При этом специалистам удалось спасти человека. На месте происшествия работают 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

В настоящее время огонь удалось локализовать на площади в 6,8 тысячи квадратных метров.

Новости регионов: заброшенный дворец спорта сгорел в Петербурге

Читайте также


происшествияпожаррегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика