29 сентября, 17:24Происшествия
Площадь пожара на свалке в Нижегородской области увеличилась до 10 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Площадь пожара, который вспыхнул на свалке в Нижегородской области, увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
Полигон твердых бытовых отходов загорелся близ деревни Лазарево. Изначально площадь пожара составляла 1 000 квадратных метров.
По данным регионального правительства, там работают силы МЧС РФ и богородская пожарная охрана, также на месте находится глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков и профильные специалисты регионального Минэкологии и Минлеса.
Ранее административное здание загорелось в Барнауле на площади 1 тысячи квадратных метров. Огонь начал распространяться по 6-этажному зданию. Позже площадь увеличилась до 6 тысяч квадратных метров.
Как объяснили в МЧС, пожарные препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами. При этом специалистам удалось спасти человека. На месте происшествия работают 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
В настоящее время огонь удалось локализовать на площади в 6,8 тысячи квадратных метров.
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