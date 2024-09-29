Площадь пожара на свалке в Нижегородской области увеличилась до 10 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара, который вспыхнул на свалке в Нижегородской области, увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Полигон твердых бытовых отходов загорелся близ деревни Лазарево. Изначально площадь пожара составляла 1 000 квадратных метров.



По данным регионального правительства, там работают силы МЧС РФ и богородская пожарная охрана, также на месте находится глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков и профильные специалисты регионального Минэкологии и Минлеса.

Ранее административное здание загорелось в Барнауле на площади 1 тысячи квадратных метров. Огонь начал распространяться по 6-этажному зданию. Позже площадь увеличилась до 6 тысяч квадратных метров.

Как объяснили в МЧС, пожарные препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами. При этом специалистам удалось спасти человека. На месте происшествия работают 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

В настоящее время огонь удалось локализовать на площади в 6,8 тысячи квадратных метров.

