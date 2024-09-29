Площадь пожара на мебельном комбинате в Барнауле увеличилась до 6 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал Barnaul 22

Площадь пожара на Барнаульском мебельном комбинате увеличилась до 6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Подразделения МЧС России препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами", – объяснили в ведомстве.

На месте происшествия работают 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Административное здание загорелось на площади 1 тысячи квадратных метров днем 29 сентября. Огонь начал распространяться по 6-этажному зданию. На тот момент пожарным удалось спасти человека.

18 сентября в Уссурийске загорелся склад. Изначально площадь возгорания составляла 3 тысячи квадратных метров, затем пожар охватил пять зданий.

Ликвидировать пожар удалось лишь на следующий день. К тушению огня были привлечены свыше 70 пожарных и 19 единиц техники.

