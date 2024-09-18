18 сентября, 08:51Происшествия
Пожар на складе со стройматериалами произошел в Уссурийске на площади 3 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"
Склад со стройматериалами загорелся в Уссурийске. Площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ в телеграм-канале.
На месте произошедшего работают более 30 специалистов и 6 единиц техники.
Ранее в подмосковной Шатуре горел цех по производству мебели. Площадь возгорания составляла 3,6 тысячи "квадратов". Для тушения огня привлекали около 70 специалистов и 14 единиц техники.
Позже спасатели смогли локализовать и ликвидировать пожар. Информация о пострадавших не поступала.
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