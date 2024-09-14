Пожар в цехе по производству мебели в подмосковной Шатуре потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы полностью потушили возгорание в подмосковной Шатуре. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Информация о полной ликвидации пожара поступила 14 сентября в 16:03 по московскому времени.

Цех загорелся 13 сентября. Площадь пожара составила 3 600 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Позже пожарные смогли локализовать огонь, а ближе к вечеру ликвидировать открытое горение. На тот момент на месте инцидента были задействованы около 70 специалистов и 14 единиц техники.

