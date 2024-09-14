14 сентября, 16:36Происшествия
Пожар в цехе по производству мебели в подмосковной Шатуре потушен
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Огнеборцы полностью потушили возгорание в подмосковной Шатуре. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Информация о полной ликвидации пожара поступила 14 сентября в 16:03 по московскому времени.
Цех загорелся 13 сентября. Площадь пожара составила 3 600 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
Позже пожарные смогли локализовать огонь, а ближе к вечеру ликвидировать открытое горение. На тот момент на месте инцидента были задействованы около 70 специалистов и 14 единиц техники.
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